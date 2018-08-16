بعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد .. المجنون جريزمان لن ينسى عام 2018

المواطن - محمد سمعه

تُوج الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتليتكو مدريد بلقب السوبر الأوروبي بعد نهاية مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد والتي أقيمت بالأمس في دولة إستونيا.

وشارك الفرنسي جريزمان في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد ، حيث تألق وصنع العديد من المحاولات الهجومية رغم عدم تسجيله لأي أهداف في شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس طوال المباراة.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد بفوز الروخي بلانكوس برباعية مقابل هدفين، سيكون عام 2018 مميزًا في حياة جريزمان حيث نجح خلال ثلاثة أشهر في التتويج بثلاث بطولات وهى الدوري الأوروبي في شهر مايو والسوبر الأوروبي في شهر أغسطس مع نادي أتليتكو مدريد، كما فاز بلقب كأس العالم في روسيا مع منتخب فرنسا.

وكانت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب الإسباني دييغو كوستا والذي سجل هدفين لصالح نادي أتليتكو مدريد من ضمنهم الهدف الأسرع في تاريخ نهائي المسابقة وكان في الثانية ال48 بعد بداية المباراة.

يذكر أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الجديد، لم يشارك في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، حيث كان خارج القائمة وشاهد المباراة من المدرجات.

وبعد تتويج الأتليتكو بلقب السوبر الأوروبي وفوزه في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد ، سيركز أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على المنافسة بقوة من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد ، كان الروخي بلانكوس تعاقد مع اللاعب الفرنسي توماس ليمار من صفوف نادي موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن النجم الإسباني خورخي كوكي تألق في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد ، حيث سجل الهدف الرابع لأبناء المدرب سيميوني في شباك الحارس كيلور نافاس بطريقة جميلة.

سجل سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الهدف الثاني للنادي الملكي في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء.