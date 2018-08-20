بعد مباراة الريال ضد خيتافي .. كورتوا عاد بُخفي حنين!

المواطن - محمد سمعة

فشل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني في المشاركة في مباراة الريال ضد خيتافي والتي أقيمت بالأمس في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

وكانت مباراة الريال ضد خيتافي شهت جلوس كورتوا على دكة الاحتياط، حيث شارك بدلًا منه الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في المباراة.

ويذكر أن مباراة الريال ضد خيتافي كانت أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد، حيث شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا قليلاً من قبل جماهير ريال مدريد.

وبلا شك يشعر الحارس كورتوا بخيبة أمل كبيرة، وذلك بسبب عدم مشاركته في مباراة الريال ضد خيتافي، حيث كان يُمني النفس في ظهوره الأول مع النادي الملكي منذ انضمامه لريال مدريد في صيف العام الحالي.

وشهدت مباراة الريال ضد خيتافي تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب الويلزي جاريث بيل والذي سجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الحادية والخمسين من عمر المباراة.

وتعد مباراة الريال ضد خيتافي، هي أول مباراة يخوضها النادي الملكي في الدوري الإسباني بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد خيتافي كان ريال مدريد خسر لقب السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي لصالح نادي أتليتكو مدريد برباعية مقابل هدفين، في مباراة كانت أقيمت في دولة إستونيا.

لم يشارك اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراة الريال ضد خيتافي، حيث تواجد على دكة الاحتياط.

سجل المدافع المتألق داني كارفخال الهدف الأول لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني في مباراة الريال ضد خيتافي في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

يُعد فوز ريال مدريد في مباراة الريال ضد خيتافي، الفوز الأول للمدرب الجديد خولين لوبيتيجي مع النادي الملكي.