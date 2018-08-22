بعد نجاحها في نقلهم للمملكة.. الطيران المدني مستعدة لتوديع ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم عبر مطاري (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب ضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة لموسم حج هذا العام 1439هـ والتي تبدأ من يوم الجمعة 13 من ذي الحجة إلى 15 محرم القادم.

ويعد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة البوابة الأولى لاستقبال وتوديع ضيوف الرحمن، وقد قامت هيئة الطيران المدني بإضافة العديد من الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن رحلتهم داخل المطار حيث تم تجهيز بوابة جديدة للمغادرة في الصالة الجنوبية بوابة رقم (13) والتي تتسع لأكثر من (230) مسافراً وتهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة التشغيل وتقديم الخدمات لمرتادي المطار على مدار الساعة، كما تمت إضافة (10) كاونترات جديدة في منطقة الجوازات في الصالة الشمالية ليصل العدد الإجمالي إلى (26) كاونترا في منطقة المغادرة والتي ستعمل على تسهيل حركة قدوم المسافرين وتسريع إنهاء إجراءات سفرهم، كما تمت إضافة سيور رقم (17-20) في الصالة الجنوبية في منطقة (الكاونترات) الجديدة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في مرحلة المغادرة للمسافرين بشكل عام وضيوف الرحمن بشكل خاص.

وقامت الهيئة العامة للطيران المدني وحسب الخطة التشغيلية لمرحلة المغادرة بتهيئة مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بكامل مرافقة وصالات السفر للرحلات المغادرة فقط ابتداءً من الجمعة 13 من ذي الحجة وحتى منتصف شهر محرم القادم، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة (42) ألف حاج في مرحلة المغادرة خلال24 ساعة، كما يضم المجمع (14) صالة سفر يوجد بها (136) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(192) منصة للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب، وصالتين للدرجة الأولى و(100) موقف للحافلات، كما تتسع ساحة وقوف الطائرات في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي إلى (26) طائرة في وقت واحد.

كما يستعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم، حيث تمت إعادة تهيئة صالة الحج والصالة الرئيسية بالمطار تمهيداً للرحلات المغادرة حسب الخطة التشغيلية، وقامت إدارة المطار بتوفير منصة خاصة لقبول العفش المسبق خارج المبنى الرئيسي للمطار بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم، وتم تجهيز (98) منصة لإنهاء إجراءات الأمتعة للرحلات المغادرة، بالإضافة إلى تجهيز (60) منصة للجوازات خلال مرحلة المغادرة لضيوف الرحمن.

من جانبه، رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله- على تسخيرهما كافة الإمكانيات لتيسير كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان، كما قدم شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ جدة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، وكذلك إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير النقل، على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة في وضع الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام 1439هـ، بهدف تيسير وتوفير كافة الخدمات اللائقة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة.

وشدد رئيس هيئة الطيران المدني، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات مغادرتهم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتيسير كافة الخدمات للضيوف الرحمن، مشيداً بالتعاون المثمر والمتميز بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، كما وجه التميمي كافة العاملين في مطاري جدة والمدنية المنورة ببذل كل الجهود خلال مرحلة المغادرة للتيسير على ضيوف الرحمن.