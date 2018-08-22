بعد نجاح موسم الحج.. سلطان بن سحيم يقصف جبهة قطر وإيران

بعد نجاح موسم الحج.. سلطان بن سحيم يقصف جبهة قطر وإيران

2018/08/22
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ سلطان بن سحيم أن النجاح منقطع النظير للمملكة في تنظيم الحج، يُفرح قلب كل عربي.

وشدد ابن سحيم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أن “النجاح منقطع النظير للشقيقة الكبرى في تنظيم الحج، يُفرح قلب كل عربي، ويرفع رأس كل مسلم، ويشهد به كل منصف”.

وتابع موجهًا حديثه إلى قطر وإيران بسبب محاولات تسييس الحج الفاشلة: “وحدهم المفسدون في الأرض فشلوا في محاولاتهم وضل سعيهم”.


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