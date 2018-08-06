بعد نهاية معسكره.. الاتحاد في جدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عودة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد إلى جدة، صباح اليوم الاثنين.

وكتب حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”: “وصلت بحمد الله بعثة الفريق الكروي الأول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد انتهاء المعسكر الإعدادي في النمسا”.

ومنح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فترة راحة لمدة يومين، بعد العودة إلى جدة، قبل بدء التحضيرات النهائية لانطلاق الموسم.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في النمسا لمدة 3 أسابيع، وخاض خلاله 4 مباريات ودية أمام كركا السلوفيني، وثلاثي الدوري الإماراتي الوحدة، الفجيرة والظفرة.

ومن المُقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الجديد بمواجهة الوصل الإماراتي، يوم 14 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، ثم يواجه الهلال في لندن على كأس السوبر السعودي.