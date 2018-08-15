بعد 3 أشهر .. هل يُتوج الاتحاد بالثانية؟

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز مباراة من العيار الثقيل ضد نادي الهلال يوم السبت المقبل وذلك ضمن منافسات بطولة السوبر السعودي، حيث يريد العميد التتويج باللقب.

ويُطارد نادي الاتحاد البطولة الثانية له خلال آخر ثلاثة أشهر حيث يتمنى التتويج ببطولة السوبر، بعد فوزه في شهر مايو الماضي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان نادي الاتحاد هزم نادي ريدينج الإنجليزي بثلاثية دون رد في لقاء ودي وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في مباراة السوبر.

كما أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قرر إهداء 5000 تذكرة للطلاب السعوديين المتواجدين في المملكة البريطانية من أجل حضور لقاء السوبر.

وجاء المدرب رامون دياز لتدريب نادي الاتحاد في صيف العام الجاري، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان المدرب خوسيه لويس سييرا رحل عن تدريب نادي الاتحاد بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين في شهر مايو الماضي.

عاد النجم فهد المولد إلى صفوف نادي الاتحاد بعد فترة إعارة استمرت لمدة ستة أشهر مع نادي ليفانتي الإسباني، كما أن المولد شارك مع منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.