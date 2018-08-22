بعضها يؤدي للوفاة .. أغرب مظاهر الأعياد في العالم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم هذه الأيام بعيد الأضحى، والذي يرتبط بقصة دينية تاريخية عن النبي إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل.

وقد يعتقد البعض أن ارتباط الأعياد بعادات محددة وتقاليد موروثة هو أمر مقتصر على العرب والعالم الإسلامي فقط، غير أن الحقيقة هي ارتباط كافة الأعياد في العالم بقصة تاريخية ووقائع تمثل بعد ذلك تقاليد ثابتة تتبعها شعوب مختلفة.

ثلوج الصين

الصين هي واحدة من أعرق البلدان على مستوى العالم، وأفرزت حضارتها العشرات من الاحتفاليات والأعياد، والتي لا تزال موجودة في العالم حتى الآن، ويعتبر مهرجان الثلوج واحدا من أهمها، حيث يتبارى المبدعون في صناعة تماثيل وأشكال رائعة من الثلوج في الفترة من 5 يناير وحتى 5 فبراير وذلك في مدينة هاربين.

شحم الإسبان

وفي مدينة بازا الإسبانية، وتحديدًا في سبتمبر من كل عام، يتجمع الناس في مدينة جرانادا يغطون أجسامهم بالكامل بالشحوم، وذلك في إطار تقليد يمتلك من التاريخ ما يفوق 500 عام، حيث يخلد هذا الاحتفال سرقة تمثال “”Virgen de la Piedad” الشهير، وهو الأمر الذي يتبعه احتفال كبير على الموسيقى يحضره مئات الأشخاص.



نيران الإسكتلنديين

يعد أكبر احتفال بالنيران بأوروبا، وهو يحدث في يناير من كل عام، حيث يضرم الناس النيران في سفينة فايكنغ الشهيرة، وهو ما يمثل حدثا تاريخيا هناك.



طماطم الإسبان

يعد من أشهر الأعياد في إسبانيا، ويحدث في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس في مدينة بنيول، وهو يخلد قصة شهيرة منذ عام 1945، وهو يقام في هذا الوقت من كل عام بغرض المتعة فقط، بدأه عدد قليل من السكان برمي الخضراوات والفاكهة، ومنذ هذه اللحظة بات مهرجانا ثابتا في البلاد، وذلك على الرغم من عدم ارتباطه بأي رواية تاريخية.



السامبا البرازيلية

ربما اعتقد البعض أن السامبا هو مسمى يطلق على فريق كرة القدم البرازيلي، غير أن هذا المسمى هو في الأصل يخص نوعا من الموسيقى والرقصات انتشر بقوة في أميركا اللاتينية، وكان مهده في البرازيل بالأساس، ويحتفل به الجمهور في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس.

عيد الجبنة الإنجليزي

ربما وضح على مدار التاريخ عشق الإنجليز لأعياد تجمعات الجماهير والعدو وراء شيء ما، وهو الأمر الذي كان في الأساس فكرة اختراع لعبة كرة القدم، وعلى نفس النهج يحتفل الإنجليز في مايو من كل عام بالجري وراء قالب للجبن، وهو ما يجتذب المئات للمشاركة في هذه الاحتفالية.



عيد الثيران

يعد من أشهر وأخطر الأعياد في العالم، وهو أساس شهرة الإسبان على مستوى العالم، حيث يحتفل الشعب في بامبلونا بإطلاق الثيران والجري أمامها، وهو ما قد ينتج عنه في بعض الأحيان وفاة أو إصابة العديد من الأشخاص نتيجة لهذا الاحتفال التاريخي، والذي له صلة تاريخية بالتقاليد المتعارف عليها في البلاد.