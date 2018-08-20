بـ 2 مليون جيجا بايت .. خدمات الاتصالات في الحج تثير إعجاب العالم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أخضعت المملكة كافة إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله هذا العام، وهو الأمر الذي لم يكتف بتوفير مستويات عالية من الأمان والسلامة والرعاية الصحية، ولكن امتد أيضًا ليشمل جوانب مثل تسهيل عملية الاتصال الداخلية أو الدولية، بما يوفر خدمة أخرى يحتاجها ضيوف الرحمن.

وركزت مجلة أربيان بزنس الإماراتية الناطقة بالإنجليزية الضوء على التقنيات التي وفرتها شركات الاتصالات في المملكة، بما يضمن للحجيج أقصى مستوى من الجودة في الاتصالات الداخلية والخارجية.

وتم الإعلان في وقت سابق عن مبادرة لتوفير مليوني غيغابايت لمليوني حاج يقومون بأداء الفريضة هذا الأسبوع، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مبادرة لتوفير مليوني غيغابايت لمليوني حاج يقومون بأداء فريضة الحج هذا العام.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركات الاتصالات السعودية، موبايلي، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين، وفيرجن موبايل، وليبارا.

وقال بيان أصدرته هذه الشركات: “المبادرة تتفق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل قيام الحجاج بطقوس الحج”.

وأوضحت المجلة الإماراتية، أن هذه الهدية مخصصة لأولئك الذين اختاروا استخدام الباقات المخصصة للزيارات والحجاج، والتي يقدمها مشغلو الهواتف المتحركة في المملكة، ووفقا لذلك سيتمكن كل مستخدم من المشتركين من الوصول إلى واحد غيغا بايت لمدة 48 ساعة.

وتستهدف المبادرة السماح للحجاج بالتواصل مع عائلاتهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتوفرة في مبادرة الحج الذكية من أجل تعزيز خبرتهم والسماح لهم بالاستفادة من خدمات الاتصالات المعززة.