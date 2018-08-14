بـ 21 منتخباً المملكة تسعى لحصد الذهب في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018

المواطن - واس

تدخل المنتخبات السعودية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية “جاكرتا 2018 “التي تنطلق رسمياً السبت المقبل 18 أغسطس الجاري وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل, بأمل تحقيق أكبر عدد من الميداليات المتنوعة بعد أن نجحت في الدورة الآسيوية السابقة في كوريا الجنوبية عام 2014م بنيل 7ميداليات (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة).

وتشارك المملكة في النسخة الحالية بـ21 منتخباً هي: منتخبات السبـاحة , كرة الماء , السهـام , ألعاب القوى , الريشة الطائرة , البولينج , الألعاب الالكترونية و الذهنية , الفروسية , كرة القـدم , الجمباز , كرة اليد , الرياضات البحرية ,الجودو , الكاراتيه , الجوجيتسو , الرياضات البحرية , التجديف , الرماية , التايكوندو , كرة الطائرة , رفع الأثقـال.

واستعدت هذه المنتخبات مابين معسكرات خارجية وداخلية في 28 دولة مختلفة بالإضافة لمشاركات على مستوى العالم والقارة الآسيوية, حيث خاض منتخب كرة الماء معسكراً داخلياً على مرحلتين في معسكـر داخلي أقيم على مسابح هيئة الرياضة بمحافظة جدة خاض خلاله 7 مواجهات ودية تحت إشراف المدرب الصربي “يوقو” الذي أختـار 20 سباحاً سيمثلون أخضر السباحة في الدورة الآسيوية.

ويمثل المنتخب السعودي للسهام في المنافسات 3 رماة هم فارس العتيبي وعبدالإله بن علي ومنصور علوي الذين سيشاركون في منافسات القوس الأولمبي بالدورة.

وقسم المدير الفني للأخضر “لي” البرنامج الزمني لإعداد الرماة السعوديين لثلاث مراحل عبر المشاركة في بطولة العالم في تايوان كمرحلة أولية أتبعها بمعسكر في نفس الدولة قبل أن يحط الرحال في مدينة سوان الكورية في المرحلة الثالثة.

وسيشارك الاتحاد السعودي لألعاب القوى في 11 مسابقة بالدورة هي سباقات 100م, 200م, 110م حواجز, 5000م، و1500م، و400م، و400م حواجز، و3000م موانع، والقفز بالزانة، والكرة الحديدية، ورمي القرص , حيث استعد اللاعبون منذ وقت مبكر في العديد من الدول الأوربية و الآسيوية.

وخاض منتخب الريشة الطائرة بطولة أوكرانيا الودية كمحطة ماقبل الأخيرة للاستعداد قبل أن يعود للرياض في المرحلة الأخيرة من الاعداد بهدف زيادة الاحتكاك من خلال الدورة التي تعد المشاركة الأولى له في هذا المعترك الآسيوي .

واختار الاتحاد السعودي للبولينج 6 لاعبين للمشاركة الآسيوية هم عمار طراد وعادل البارقي وحسن آل الشيخ وسلطان المصري وعبدالرحمن الخليوي ويوسف أكبر لتمثيل المنتخب السعودي,حيث جاء الاختيار بناءً على جاهزية اللاعبين في الوقت الحالي من خلال مشاركتهم في عدد من البطولات خلال الأشهر الماضية, إذ حقق عدد من اللاعبين مراكز متقدمة في عدد من البطولات المفتوحة التي شاركوا فيها أبرزها تحقيق اللاعب عبدالرحمن الخليوي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مسابقة الفردي ضمن نهائيات بطولة العالم الـ15 للشباب التي اختتمت منافساتها مؤخراً في أمريكا.

وسيشارك المنتخب السعودي للفروسية في الدورة بـ 4 فرسان, إذ اعتمد اتحاد الفروسية على جاهزية الخيل والفرسان بعد عدة مراحل استعدادية وقرر اختيار الفرسان خالد العيد وعبدالله الشربتلي ورمزي الدهامي وخالد المبطي لتمثيل الأخضر في منافسات قفز الحواجز بعد أن استعدوا من خلال المشاركة في العديد من البطولات العالمية.

ويشارك المنتخب السعودي للجمباز في الدورة الآسيوية بلاعبين اثنين فقط هما جعفر الصايغ و عبدالعزيز الجهني , بعد أن خاضاً تحضيراتهما في العاصمة الأذربيجانية باكو , كما سيدخلان معسكراً إعدادياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا قبل خوض منافسات الدورة الآسيوية إذ سبق للاعبان المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في شهر مارس الماضي في مدينة “باكو” وحقق من خلالها الصايغ المركز السابع على مستوى العالم.

بدوره استعد لاعب المنتخب السعودي للجودو سليمان حماد من خلال مشاركته في أكثر من 12 بطولة دولية وقارية, وتمكن خلالها من تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للشرطة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والمركز الخامس في بطولة آسيا المفتوحة التي أقيمت في الصين، والمركز السابع في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وسيشارك المنتخب السعودي للكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية بالعدد الأقصى المسموح والبالغ 4 لاعبين وستقتصر مشاركة الأخضر في منافسات القتال في 4 أوزان تتمثل في القتال تحت وزن 60كجم، وتحت وزن 67 كجم، وتحت وزن 75 كجم، وتحت وزن 84 كجم.

وكان أخضر الكاراتيه قد بدأ الإعداد لهذه الدورة منذ نهاية دورة الألعاب الآسيوية الـ17 التي أقيمت عام 2014 في كوريا الجنوبية، واستطاع خلالها لاعب المنتخب عبدالله الحربي من تحقيق الميدالية الفضية للقتال تحت وزن 55 كجم, كما خاض العديد من البطولات التحضيرية أبرزها جولات الدوري العالمي التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه، والبطولة الآسيوية الـ15 التي أقيمت بالأردن، كما أقام المنتخب العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، من بينها معسكر مشترك مع عدد من المنتخبات في محافظة جدة، إلى جانب معسكرين خارجيين في جمهورية مصر العربية وأذربيجان .

ويمثل اللاعبان عبدالملك آل مرضي وأحمد سعود المنتخب السعودي للجوجيتسو في الدورة في وزني 69 كجم و85 كجم , إذ اختار اتحاد اللعبة العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقراً لمعسكره قبل خوض المنافسات الآسيوية.

وسيشارك المنتخب السعودي للرماية في 4 منافسات خلال الدورة هي مسدس ضغط هواء 10م، ضغط هواء 10م بندقية، ثلاثة أوضاع بندقية 300م، والشوزن سكيت.

و كان أخضر الرماية قد اختار العاصمة الاذربيجانية “باكو” و مدينة لوناتو الإيطالية لإقامة المعسكرات الإعدادية تحت إشراف مدرب المسدس محمد إسماعيل ومدرب البندقية جو سونق لي و مدرب الشوزن دافيدي سيكوندي.

ويدخل المنتخب السعودي لكرة الطائرة منافسات دورة الألعاب الآسيوية بعد مرحلتين إعداديتين بدأها من الرياض بمعسكر داخلي أمتد لـ 20 يوم شارك فيه 18 لاعباً قبل أن يستبعد المدرب المقدوني”زاركو” 4 لاعبين في المرحلة الثانية التي أقيمت خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى 11 أغسطس الجاري وأقيمت في سلوفينيـا.

واختار المدرب 12 لاعباً لتمثيل الأخضر في “جاكرتا” خلال المرحلة الثالثة التي أقيمت في إندونيسيا وامتدت لـ 6 أيام قبل انطلاق الدورة.

بدوره اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو معسكره الأخير في كوريا الجنوبية قبل انطلاق منافسات الدورة الآسيوية بـ 6 أيام حيث يشارك 4 لاعبين في القتال هم علي عسيري وزن “58 كجم” وحمد المبروك “63 كجم” وغازي الأسمري “68 كجم” وسعود المولد “80 كغم” بينما يشارك فريق “البومسي” المكون وحيد مغيص ومحمد المصطفى وعيسى الشيخ.

وأخيراً جهزت مدن الدمام والقاهرة وباكو المنتخب السعودي لرفع الأثقال من خلال 3 مراحل استعداداً لخوض منافسات الدورة إذ امتدت المرحلة الأخيرة التي أقيمت في باكو لأكثر من 30 يوم تحت إشراف فني من المدربان “السعودي “حسين آل سليس والمصري خالد قرني اللذان اختارا 11 رباعاً للمشاركة هم ‏منصور آل سليم و سراج آل سليم وفيصل السلمي ومحسن الدحيليب ومحمود آل حميد و علي الخزعل و علي العثمان وسامي العثمان واسماعيل آل صويلح وحسن البحراني و نواف المزيدي، وبتواجد إداري من أحمد النحاس ومحمد الجبلاوي.