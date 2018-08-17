بـ 4 لغات.. البلديات تخدم مليوني حاج عبر 940

المواطن - مكة المكرمة

في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير كافة الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة بادرت الإدارة العامة لخدمات العملاء بأمانة العاصمة المقدسة بتفعيل العديد من المبادرات والخدمات والتطبيقات المتعلقة بمجال الخدمات البلدية المختلفة للتسهيل على الحجاج والمواطنين بتوفير هذه الخدمات لهم في أماكن وجودهم وسهولة الحصول عليها ، إضافة إلى فتح المجال أمام أكبر عدد منهم لتقديم البلاغات ومتابعتها ومراجعة معاملاتهم وإنجازها، حسب ظروفهم والأوقات التي تناسبهم.

وتأتي هذه المبادرات والخدمات ضمن سعي الوزارة للاستفادة القصوى من التقنية الحديثة لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للحجاج والزوار والمواطنين، وتيسير إنجاز المعاملات، من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز.

وحرصاً من الوزارة على شمولية الخدمات المقدمة وتحقيقاً لمتطلبات الزمان والمكان مع قدوم حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وفرت أمانة العاصمة المقدسة كافة خدماتها الإلكترونية المتعلقة بمركز خدمة العملاء 940 بأربع لغات مختلفة تمثلت في الإنجليزية والإندونيسية والأردو بالإضافة للغة العربية، مع تلقي بلاغات الحجاج على مدار اليوم، مما يتيح سهولة الوصول السريع لهم والتعامل الأمثل مع بلاغاتهم.

وتضمنت الخدمات والتقنيات خدمة (واجبنا) والتي تقدم خدمات إلكترونية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من الحجاج والمواطنين، وذلك من خلال زيارتهم في أماكن تواجدهم أو سكنهم بدلاً من حضورهم لمواقع خدمة العملاء وتكبدهم معاناة الحضور.

كما شملت خدمة (حاضرين) التي تتمثل في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال سيارات مجهزة لخدمة جميع زوار الحدائق والمنتزهات بدلاً من حضورهم لمواقع خدمة العملاء، وتشمل هذه الخدمات تجهيز وطباعة الاستعلام، الإحالات، الأنشطة التجارية، البلاغات والشكاوي، رخص البناء.

وفي السياق نفسه تأتي مبادرة (إطلالة) التي تعنى بخدمات الاستعلام والاستفسار والشكاوى والبلاغات، وتستهدف المساجد الكبرى بمكة المكرمة لتقديم خدماتها للعملاء من قبل صلاة المغرب بساعة إلى بعد صلاة العشاء بساعة، حيث تم تدريب الموظفين على استقبال البلاغات والاستعلامات وطباعة الرخص وغيرها من الخدمات الفورية.

وتتواصل المبادرات لتشمل خدمة (مستشارك الأمين) الهاتفية وتشمل الاستفسار عن المكاتب الهندسية(فئاتها – صلاحياتها)، الرد على الاستفسارات الخاصة بإنشاء المباني السكنية، الاشتراطات الفنية للمحلات التجارية والغذائية، الاستفسار عن الحدود الجغرافية للبلديات الفرعية، مشاريع الأمانة المستقبلية والفرص الاستثمارية. وقد خصصت الأمانة الرقم (0539400940) للرد على الاستفسارات.

أما مبادرة (مطمئنون) فهي تُعنى بخدمة من ضاقت بهم السبل وأصبحوا داخل أسوار السجون ولديهم رعايا يعولونهم من أبناء وأمهات إضافة إلى من غادروا البلاد بغرض الدراسة أو العلاج، وذلك بتكليف موظف من الإدارة العامة لخدمة العملاء لإنهاء كافة إجراءات المعاملات في الأمانة أو البلديات الفرعية نيابة عن السجين أو المغترب.

بينما تختص خدمة (مستمرون) بالاستعلام الشامل ، تسجيل الصكوك، الشكاوى والبلاغات، تجهيز وطباعة الرخص، فرز الأراضي، حلول تقنية (سبيل – تيسير) ، وتشمل الاستفسار عن المكاتب الهندسية (فئاتها، صلاحيتها)، الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بإنشاء المباني السكنية، الاشتراطات الفنية للمحلات التجارية والغذائية، إضافة إلى الاستفسار عن الحدود الجغرافية للبلديات الفرعية، ومشاريع الأمانة المستقبلية والفرص الاستثمارية ، حيث تم تخصيص الرقم (5739555/012) تحويلة (1717- 7777) لتقديم هذه الخدمة.