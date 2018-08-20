بـ45 مئوية.. عرفة يسجل أعلى درجة حرارة في موسم الحج اليوم

المواطن - المشاعر المقدسة

أكد المتحدث باسم الأرصاد وحماية البيئة أن مشعر عرفة سجل أعلى درجة حرارة في موسم الحج حتى اليوم بـ45 درجة مئوية في الظل عند الساعة الثالثة عصراً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة اليوم ، هي الآتي:

مكة المكرمة : الطقس: سحب رعدية ممطرة, الحرارة :41 د.م، الرطوبة :60%.

عرفات : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة :60%.

منى : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 40 د.م، الرطوبة :70%.

مزدلفة :الطقس: سحب رعدية ، الحرارة :41 د.م، الرطوبة : 60%.

المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة :30 %.