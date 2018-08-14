بـ5 لغات.. رئاسة الحرمين تعلن جاهزية مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

المواطن - مكة المكرمة

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترجمة خطبة عرفة بمشعر عرفات، والتجهيزات المخصصة لنقل البث.

وتأكد الشيخ السديس من جاهزية المعدات والأجهزة التي سوف تستخدم في ترجمة الخطبة.

وحث السديس القائمين على المشروع ببذل قصارى جهدهم لإيصال خطبة يوم عرفة للعالم أجمع في ظل الرؤية الطموحة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة في إيصال هدايات هذا الدين للعالم أجمع ونشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

يذكر أن المشروع يعنى بترجمة الخطبة لخمس لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والفارسية والأردية والملاوية.