بـ5 لغات .. واس تنقل ترحيب خادم الحرمين بحجاج بيت الله الحرام

المواطن - واس

ترجمت وكالة الأنباء السعودية ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي بضيوف الرحمن خلال موسم حج1439هـ إلى العديد من اللغات الحية.

ونشرت واس ترجمة ترحيب خادم الحرمين بلغات الإنجليزية، والروسية، والصينية، والفارسية، والأوردو.

وتضمنت كلمة خادم الحرمين قوله : نرحب بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، سائلا الله تعالى أن يتقبل حجهم ويوفقهم لأداء الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.



