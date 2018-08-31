بلدية بني عمرو بعسير تعلن وظائف على بند الأجور

المواطن - عسير

أعلنت بلدية بني عمرو التابعة لأمانة منطقة عسير توفر وظائف شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، فلمن لديه الرغبة في التقديم على تلك الوظائف التقدم لإدارة شؤون الموظفين بالبلدية، واشترطت البلدية أن يكون المتقدم مسجلا على منصة التوظيف بوزارة الخدمة المدنية (ساعد)، وذلك خلال المواعيد الموضحة أدناه.

ويشترط أن يكون المتقدم مسجلا على منصة التوظيف بوزارة الخدمة المدنية (ساعد).

موعد وطريقة التقديم: – يبدأ التقديم بتاريخ 1439/12/29هـ وينتهي بتاريخ 1440/01/03هـ، وذلك من خلال التوجه إلى إدارة شؤون الموظفين بالبلدية.