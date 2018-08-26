بلد الوليد ضد برشلونة .. تراجع أداء البارسا وغياب سواريز الأبرز

المواطن - مروة نبيل

مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في ثاني جولات الليغا، حافظت للفريق الكتالوني على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما انتزع فوزًا صعبًا بهدف نظيف سجله ديمبلي في الشوط الثاني.

وظهر البارسا بمستوى مميز في الشوط الأول من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة وهدد مرمى المنافس بأكثر من فرصة خطيرة، ولكن اختلف الوضع تمامًا بعد تسجيل ديمبلي لهدف التقدم، حيث تراجع الفريق الكتالوني وكاد أن يستقبل هدفًا في الوقت القاتل.

وواصل البارسا عادته الغريبة تحت قيادة إرنستو فالفيردي، حيث تراجع بشكل ملحوظ فور تسجيله لهدف التقدم في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة بالجولة الثانية، الأمر الذي قد يتسبب في هز شباكه، وخسارته لنقاط مهمة.

ويُعد غياب الأوروغوياني لويس سواريز وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع من أبرز الأمور في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة بثاني جولات الدوري الإسباني، حيث إنه لا يزال غير جاهز على المستوى البدني، بجانب عدم تعاونه مع ليونيل ميسي في الكرات الثنائية.

في حين لم يظهر ميسي بحالته الطبيعية في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة بالليغا، لعدة عوامل؛ أبرزها سوء حالة ملعب اللقاء، والرقابة الصارمة عليه، بالإضافة إلى أنه لم يجد أي دعم من زملائه.