بلد الوليد يمنح بيكيه رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

بلد الوليد منح نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جيرارد بيكيه رقمًا مميزًا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.

وشارك جيرارد بيكيه كأساسي في المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنظيره بلد الوليد في ثاني جولات الدوري الإسباني، لتُصبح هذه المواجهة رقم 300 له في منافسات الليغا.

وظهر جيرارد بيكيه للمرة الأولى في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم عام 2006، خلال فترة لعبه في ريال سرقسطة على سبيل الإعارة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهز شباك فياريال، في اللقاء الذي خسره فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تُعد مباراة بلد الوليد هي الأخيرة له في الليغا.

ولعب جيرارد بيكيه 22 مباراة بقميص ريال سرقسطة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدفين، ومنذ انضمامه إلى نادي برشلونة عام 2008، شارك في 277 مباراة وكان آخرها مواجهة بلد الوليد هذا الموسم، وتمكن من إحراز 23 هدفًا.

وبعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، رفع جيرارد بيكيه عدد انتصاراته في الليغا لـ221، و54 تعادلًا، تعرض للهزيمة 25 مرة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الفوز على نظيره بلد الوليد بصعوبة بالغة بهدف نظيف سجله ديمبلي في الشوط الثاني، ليحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ6 نقاط، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة.