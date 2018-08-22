بلهندة يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم المنتخب المغربي والفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي، يونس بلهندة، حقيقة اقترابه من الرحيل عن تركيا والانتقال إلى الدوري السعودي للنجوم قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلق المغربي الدولي يونس بلهندة على أنباء اقترابه من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لموقع turk time التركي، قائلًا: “إدارة جالطة سراي لا تملك أي رغبة في مغادرتي الفريق”.

وتابع نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، يونس بلهندة قائلًا: “أريد الاستمرار، وتحقيق لقب الدوري مع فريقي، ولدي هدف آخر في دوري أبطال أوروبا”.

وكانت تقارير صحافية، قد أكدت أن إدارة نادي جالطة سراي التركي، تعتزم الاستغناء عن عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبناء تشكيلة جديدة من اللاعبين الشباب.

وانضم نجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، يونس بلهندة إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي عام 2017، قادمًا من صفوف دينامو كييف الأوكراني مقابل 8.5 مليون يورو.