بمشاركة أحمد موسى.. النصر يواصل استعداداته لمباراة الجزيرة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، بمشاركة النجم النيجيري أحمد موسى المُنضم حديثًا لصفوف العالمي.

والتقى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوروغوياني دانييل كارينيو باللاعبين قبل بداية التدريب، كما حرص على الترحيب بالوافد الجديد النيجيري أحمد موسى وتمنى له التوفيق مع زملائه.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة تعتمد على الجري بسرعات مختلفة على مجموعتين، تلاها تدريبات بالكرة، وذلك وفقًا لحساب العالمي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وطبق المدرب الأوروغوياني كارينيو عددًا من الجمل التكتيكية خلال المناورة الكروية التي أجراها على كامل الملعب، وذلك في إطار استعدادات النصر لمواجهة الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي في أبو ظبي، يوم 13 من شهر أغسطس الجاري، ويسعى العالمي لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره في البطولة العربية.