بمشاركة 5 جهات.. صحة مكة تقيم ملتقى تغذية الحشود بموسم الحج

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

افتتح مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير صباح الثلاثاء فعاليات ملتقى تغذية الحشود بموسم الحج، بمقر مستشفى الولادة والأطفال بمكة، بمشاركة 5 جهات من القطاعين العام والخاص والذي نظمته إدارة التغذية بصحة مكة المكرمة.

وأبان مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه يقام بمهبط الوحي وقبلة المسلمين مكة المكرمة؛ للتعرف على خطط تغذية الحشود بموسم الحج بمختلف القطاعات، إضافة إلى دور الوجبات المجمدة والمعقمة، كما سيتم عرض خطة الطوارئ والكوارث بقطاعات المجتمع التي لها علاقة بتغذية الحشود.

موضحاً بأنه سيتم خلال الملتقى عرض أهم الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء لحشود الحج في المشاعر المقدسة.

وبين أنه قد شارك في الملتقى كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة العاصمة المقدسة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، جهات القطاع الخاص المتخصصة في الوجبات مسبقة التحضير.

وخلال الملتقى أقيم معرض تثقيفي يضم عددًا من الوجبات المجمدة وطرق إعدادها وأهم وسائل سلامة الأغذية المتبعة، إضافة إلى 7 محاضرات وحلقات نقاش لعدد من المتخصصين للخروج بتوصيات الملتقى.