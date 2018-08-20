بمعدل نجاج 99 %.. 24 مليون مكالمة محلية ودولية يوم التروية في مكة

المواطن - واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن المكالمات الناجحة محلياً ودولياً تجاوزت الـ (24) مليون مكالمة ، ومعدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ 99 %.

وأوضحت الهيئة في إحصائيتها الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذو الحجة 1439هـ ، أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ (1467) تيرابايت ، بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت قد بلغت (24 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (94%) مقارنة بالعام الماضي ، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (11 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (42%) مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الهيئة، أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم الثامن من ذو الحجة ، بلغ (301 ميجابايت) متجاوزاً ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت)، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات ” يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، انستغرام “.