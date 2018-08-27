بنزيمة: أشعر بالثقة.. ورونالدو لا يمكن نسيانه

المواطن - مروة نبيل

أعرب الفرنسي كريم بنزيمة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن ثقته في الظهور بمستوى أفضل هذا الموسم، وذلك بعد تسجيله لهدفين في شباك جيرونا، الذي انتهى بفوز الملكي برباعية مقابل هدف.

وقال الفرنسي كريم بنزيمة: “الجماهير تتحدث عن أننا بحاجة إلى مهاجم ولاعب خط وسط ومدافع، ولكن هذا لأننا ريال مدريد، أنا هنا منذ عشر سنوات، وسأحاول تسجيل أهداف أكثر من العام الماضي”.

وأضاف بنزيمة: “كريستيانو رونالدو لا يمكن نسيانه، لقد حقق الكثير مع الفريق، لكنه لم يعد معنا، لذا من الأفضل ألا تسألوني عنه.. أشعر بالثقة والقوة، وسأحاول أن أقدم موسماً أفضل هذا العام، وتكرار الأشياء الجيدة”.

وعن ركلات الجزاء، قال كريم بنزيمة خلال تصريحاته لموقع defensacentral الإسباني: “أحاول أن أسجلها كالعادة، وسأتناوب على التسديد أنا وسيرجيو راموس”.

وتحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن لقاء جيرونا قائلًا: “لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق قوي، لكننا كنا في وضع جيد”.

واختتم بنزيمة تصريحاته قائلًا: “كرة القدم ليست مجرد أهداف، وأعرف أنها مهمة للمهاجمين، ولكن بالنسبة لي أهم شيء هو الفوز، هذا العام كريستيانو رونالدو ليس موجودًا، لكننا فريق، وسأحاول تسجيل المزيد من الأهداف”.