بنسبة تداول أقل من المتوقع .. سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

المواطن - الرياض

أغلق سوق الأسهم السعودي اليوم مرتفعًا في أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وحقق مكاسب قياسية.

فقد ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنسبة 1.4 في المائة، رغم أن حجم التداول كان الأقل منذ بداية العام، حيث لم يعد بعض المستثمرين الأفراد بعد من العطلة. وبلغت الأسهم الرابحة 146 سهمًا فيما سجلت 23 سهمًا خسائر في جلسة تداول اليوم.

وتلقت السوق السعودية دعمًا هذا العام من الأموال الأجنبية التي تدفقت تحسبًا لانضمام الرياض إلى مؤشرات أسواق ناشئة العام القادم.

وأشارت بيانات السوق السعودية في الآونة الأخيرة إلى تباطؤ تلك التدفقات، لكنها لم تتوقف، مع ارتفاع تقييمات الأسهم.

وحققت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية على وجه الخصوص أداءً قويًا، في جلسة اليوم مع تعافي أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت متجاوزة 75 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 في المائة، وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات 3.3 في المائة.

وصعد سهم الدرع العربي للتأمين التعاوني، الذي كان يتم تداوله قرب أدنى مستوياته في 20 شهرًا، 2.5 في المائة بعدما قالت الشركة إن شركة المياه الوطنية اختارتها لتقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين فيها لمدة عام بموجب عقد قيمته 104.5 مليون ريال (27.9 مليون دولار).