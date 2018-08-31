بهذا السعر ومزايا حصرية.. بلاك بيري تطرح أحدث هواتفها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تسعى شركة بلاك بيري الأميركية المتخصصة في التكنولوجيا، للعودة بقوة إلى سوق الهواتف الذكية، وذلك عبر بوابة جهازها الجديد Key LE.

وحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الهاتف يمثل نسخة أكثر تطورًا من Key 2، والذي تراهن عليه الشركة الأميركية للعودة مجددًا إلى سوق الهواتف الذكية العالمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعرض الشركة الأميركية النسخة الأكثر تطورًا من هواتفها الذكية بسعر 400 دولار، وهو يأتي بتصميمات مختلفة وألوان جديدة.

وعلى الرغم من رغبة الشركة الأميركية في العودة بقوة لأسواق الهواتف الذكية العالمية، إلا أن ذلك لم يمنع اعتمادها على لوحة المفاتيح الواقعية، والتي كانت منذ فترات طويلة إحدى أهم السمات المميزة لهواتفها على مستوى الأسواق العالمية.

وتحرص بلاك بيري على طرح هواتف جديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الخطة الإنتاجية والتسويقية التي وضعتها للعودة على الساحة العالمية.