بوابات مكة تستقبل الحُجَّاج بتكامل وتنسيق بين الأمن والإحصاء

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء والقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة أنَّ جميع مداخل الحجاج للعاصمة المقدسة مُستعدة لاستكمال استقبال الحجاج ابتداءً من الساعات الأولى لليوم الأول من شهر ذي الحجة 1439هـ، وأنَّه قد تم تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتسهيل وانسياب حركة دخول الحجاج ومركباتهم، ودعت ” الإحصاء” القوات الخاصة لأمن الطرق “جميع الحجاج لتقديم بياناتهم بدقة ووضوح عند المداخل الرسمية للعاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لقيادات الهيئة العامة للإحصاء وقوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة اليوم السبت 29 ذي القعدة 1439هـ بمركز الخدمات بالشميسي السريع، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي وسعادة مدير شعبة العمليات بقوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العقيد فيصل بن سعد الجعيد الذي أكد أنَّ الجهات الأمنية رفعت من درجة استعداداتها لتنفيذ تعليمات الحج على كافة الطرق وفي المراكز التي على المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة وبتنسيق عالٍ مع الهيئة العامة للإحصاء لضمان سرعة وانسيابية الدخول، خصوصًا في أيام الذروة والتي عادة ما تكون في السابع والثامن من ذي الحجة، حيث سيتم استقبال المركبات ابتداءً من القوات الخاصة لأمن الطرق للتحقق من تصريح الحج واستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة، ثم ستتولى الهيئة العامة للإحصاء مهمة حصر وعد الحجاج، وذلك في المراكز الرئيسة المحيطة بمدينة مكة المكرمة من كافة الجهات: مركز طريق (مكة/ جدة السريع)، ومركز طريق (مكة/ جدة القديم)، ومركز التنعيم، ومركز الشرائع، ومركز الكر، ومركز الجنوب، إضافة إلى المراكز المساندة في المدينة المنورة والطائف.

من جهته أوضح وكيل الهيئة العامة للإحصاء للعمليات والمنهجيات والمشرف على برنامج إحصاءات الحج سعادة الأستاذ فهد الفهيد أنَّ التعاون والتكامل مع القوات الخاصة قد بدأ منذ وقتٍ مبكر هذا العام ، وجاء اجتماع اليوم لمراجعة الخطط المشتركة بين الجهتين، وأكد أنَّ الهدف المشترك بين الجهتين هو خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل دخولهم لمدينة مكة المكرمة خلال هذه الأيام مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ برنامج إحصاءات الحج، وأضاف الفهيد أنَّ عملية جمع المعلومات تتم بطريقة إلكترونية لا يتجاوز معدل وقتها أكثر من 30 ثانية كحد أقصى لضمان سرعة دخول المركبات، حيث يقوم الباحث الإحصائي بإدخال بيانات كل سيارة تحمل حجاجًا من الداخل تتضمن: نوعها وجملة الحجاج موزعين حسب الجنس والجنسية في الاستمارة الإلكترونية المبرمجة على الأجهزة اللوحية، ويتم إسناد البيانات المدخلة لوقت وتاريخ دخول المركبة، وإحداثيات موقع جمع البيانات، ثم تضاف هذه البيانات لما يرد للهيئة من المديرية العامة للجوازات بخصوص حجاج الخارج.

الجدير بالذكر أنه يشارك في تنفيذ المهام الأمنية بالمداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة بالإضافة إلى قوات أمن الطرق والجهات الأمنية ذات العلاقة كلٌّ من قيادة أمن الحج لشؤون المرور، و المديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، وطيران الأمن، وتساند شُرَطُ وفروع القوات الخاصة لأمن الطرق بكافة مناطق المملكة في مهمة الحج كلٌّ في اختصاصه لضبط حملات الحج الوهمية وذلك وفق منظومة أمنية شاملة لتنفيذ الإجراءات النظامية المبكرة على كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، فيما تقوم الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع كافة هذه الجهات بعملية حصر وعد الحجاج حيث يستمر علمهم بمداخل العاصمة المقدسة حتى ساعة الإعلان عن إجمالي الحجاج مساء يوم التاسع من شهر ذي الحجة بإذن الله تعالى.