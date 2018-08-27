بوتين يزور المملكة قريبًا

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تشهد العلاقات السعودية الروسية تطورًا ملموسًا على كافة الأصعدة خاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتجسيدًا لهذا التطور كانت زيارة الملك سلمان الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين إلى موسكو أكتوبر الماضي فيما من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن العمل يجري في موسكو حاليًا على تحضير زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح بوغدانوف، وهو الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي أن موعد الزيارة المتوقعة لم يتحدد به وهو مرتبط بجدول أعمال الزعيمين.