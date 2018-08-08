بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر العام 1ر8 نقطة ليبلغ مستوى 5287 نقاط وبنسبة ارتفاع 15ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 1ر176 مليون سهم تمت من خلال 6009 صفقة نقدية بقيمة 2ر25 مليون دينار كويتي (نحو2ر83 مليون دولار أميركي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 4961 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر137 مليون سهم تمت عبر 3560 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر34 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 15ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5466 نقطة بنسبة ارتفاع 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر38 مليون سهم تمت عبر 2449 صفقة بقيمة 7ر14 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).