بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 2ر12 نقطة

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5205 نقطة بنسبة انخفاض 23ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر70 مليون سهم تمت من خلال 4027 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار كويتي (نحو 5ر39 مليون دولار أميركي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 4903 نقطة وبنسبة انخفاض 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر53 مليون سهم تمت عبر 2058 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 8ر13 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 97ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 5372 نقطة و بنسبة انخفاض 11ر0 من خلال كمية أسهم بلغت 17 مليون سهم تمت عبر 1969 صفقة بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 6ر25 مليون دولار).