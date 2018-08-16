بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 8ر2 نقطة

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5208 نقطة بنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 05ر70 مليون سهم تمت من خلال 3919 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار كويتي (نحو 48ر51 مليون دولار أميركي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4894 نقطة وبنسبة انخفاض 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر49 مليون سهم تمت عبر 1981 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 81ر18 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 41ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5381 نقطة وبنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر20 مليون سهم تمت عبر 1938 صفقة بقيمة 9ر9 مليون دينار كويتي (نحو 67ر32 مليون دولار أميركي).