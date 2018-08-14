بورصة الكويت تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء ، جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 35ر3 نقطة ليبلغ مستوى 5217 نقطة بنسبة ارتفاع 06ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر105 مليون سهم تمت من خلال 5302 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار كويتي (نحو 3ر57 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 4927 نقطة وبنسبة ارتفاع 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر77 مليون سهم تمت عبر 2876 صفقة نقدية بقيمة

2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 5378 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر28 مليون سهم تمت عبر 2426 صفقة بقيمة 2ر11 مليون دينار (نحو 8ر36 مليون دولار).