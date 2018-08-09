بورصة مصر تربح 200 مليون جنيه في نهاية تعاملات الخميس

المواطن - واس

ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 200 مليون جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر885 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت 1ر778 مليون جنيه .

وارتفع مؤشر البورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 39ر0 %ليبلغ مستوى 06ر15924 نقطة، كما زاد مؤشر “إيجي إكس 100 ” الأوسع نطاقا بنحو 02ر0 % ليبلغ مستوى 73ر1953 نقطة، فيما تراجع مؤشر “إيجي اكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 07ر0 % ليبلغ مستوى 06ر754 نقطة .