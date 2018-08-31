بورصة مصر تربح 25.4 مليار جنيه في أسبوع

المواطن - واس

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 4ر25 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر881 مليار جنيه.

وارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 82ر4 في المائة ليبلغ مستوى 16009 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 27ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 747 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 13ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 1936 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 8ر5 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 301ر1 مليار ورقة منفذة على 118 ألف عملية.

وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 84ر80 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، أن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 01ر14 في المائة والعرب على 15ر5 فى المائة بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 68ر41 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 63ر2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 66ر56 فى المائة من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 34ر43 في المائة، مشيرًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 44ر83 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 702ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 690ر1 مليون سند تقريبا.