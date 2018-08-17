بوزن تجاوز 106 أطنان.. البريد ينقل طرود الحجاج من المدينة إلى 46 دولة

المواطن - المدينة المنورة

نقل البريد السعودي طرودًا لضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى 46 دولة في مختلف أنحاء العالم، قدرت أوزانها بما يزيد على 106 أطنان، وذلك خلال الفترة من 15 ذي القعدة وحتى نهاية الأسبوع الأول من ذي الحجة 1439هـ.

وبيّن المدير العام لبريد منطقة المدينة المنورة المهندس مؤيد الشريف، أنه تم نقل الطرود عبر خدمتي طرود البريد الممتاز والطرود العادية، إلى ذوي الحجاج في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

واحتوى معظم هذه الطرود على تمور من عجوة المدينة المنورة وأصناف أخرى قام الحجاج بشرائها؛ نظرًا لما تتميز به من جودة وتنوع، بحسب وكالة “واس”.

وأشار إلى أن البريد بدأ هذا العام تقديم خدمة نقل الطرود من أماكن الشراء أو سكن الحجاج وتغليفها ونقلها مباشرة إلى الوجهة المحددة حسب العنوان المحدد، الأمر الذي وفر على الحاج عناء حملها ونقلها إلى مكاتب البريد أو شركات الشحن.