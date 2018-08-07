بوغبا الرئة السمراء .. يوافق على تمثيل برشلونة لخمسة مواسم

المواطن - محمد سمعه

وافق اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الانتقال لصفوف نادي برشلونة لمدة خمس سنوات في الفترة الحالية.

وذُكر في الفترة الماضية، أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع بوغبا، والذي يرغب في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد؛ بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويريد برشلونة التعاقد مع بوغبا لتعزيز صفوف الوسط لديه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي كليموه لينجليه واللاعب البرازيلي مالكوم.

انضم بول بوغبا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016، قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

تُوج بوغبا مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، كما أن بوغبا سجل هدفًا من رباعية المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية.

يذكر أن اسم بوغبا ذُكر وارتبط بالانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الحالي.

وسيحصل بوغبا على راتب قدره 100 مليون يورو خلال الخمس السنوات، والتي سيقضيها مع نادي برشلونة في حال أتم انتقاله بشكل رسمي للنادي الكتالوني.

يذكر أن نادي برشلونة كان تُوج بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس الملك في الموسم الماضي، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بعد الخسارة من نادي روما الإيطالي في مجموع المباراتين.