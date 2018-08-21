بوغبا وأوزيل للجماهير: Eid Mubarak

المواطن - مروة نبيل

Eid Mubarak من أكثر العبارات تداولًا بين لاعبي كرة القدم لتهنئة الجماهير والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، صورة له وهو يقرأ الفاتحة قبل بداية إحدى مبارياته مع الجانرز، وعلق عليها قائلًا: Eid Mubarak لكل من يحتفل بالعيد اليوم.

وقام الفرنسي الدولي بول بوغبا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنشر صورة له بصحبة زميله في المنتخب جبريل سيديبي، وهما يسجدان، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: Eid Mubarak فقط.

وحرص الفرنسي كريم بنزيمة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تهنئة الجماهير بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه على “تويتر”، حيث نشر صورة مكتوب بداخلها Eid Mubarak مصحوبة بالتعليق ذاته باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وانضم نجم المنتخب الجزائري والفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز إلى قائمة النجوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك، Eid Mubarak لكل من يحتفل بالعيد في جميع أنحاء العالم.

وهنأ أحمد موسى نجم المنتخب النيجيري والفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجماهير والأمة الإسلامية بعيد الأضحى عبر حسابه على “تويتر”، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: Eid Mubarak لكل إخواني وأخواتي.