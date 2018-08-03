بونوتشي يُقلق بن عطية وروغاني!

المواطن - مروة نبيل

بونوتشي عاد رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ليُثير استياء الجماهير الغاضبة من رحيله لنادي ميلان الموسم الماضي، ويُقلق ثنائي اليوفي الدفاعي قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وسبب انتقال ليوناردو بونوتشي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حالة من القلق لدى ثنائي اليوفي الدفاعي، المغربي مهدي بن عطية والإيطالي دانييلي روغاني، لتخوفهم من فقدان موقعهم في التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يُشارك ليوناردو بونوتشي بجوار جورجيو كيلليني في التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الرياضي الجديد، خاصة أنهما يتمتعان بخبرة كبيرة ويحظيان بثقة مدرب اليوفي ماسيمليانو أليغري.

ويعول أليغري كثيرًا على تفاهم وخبرة بونوتشي وكيلليني في ظهور دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بشكل مميز في الموسم الجديد، ما يُساعد اليوفي على تحقيق حلمه والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ويؤكد فكرة الإطاحة بالمغربي بن عطية وروغاني من التشكيلة الأساسية.

وأنهى يوفنتوس وميلان صفقة تبادلية ثلاثية مميزة، تقضي بانتقال النجم ليوناردو بونوتشي إلى “السيدة العجوز”، وانضمام الأرجنتيني جونزالو هيجواين والإيطالي ماتيا كالدار إلى صفوف الروسونيري.

وعاد بونوتشي إلى نادي يوفنتوس مقابل انتقال كالدرا إلى ميلان في صفقة تبادلية، فيما جاء انضمام هيجواين على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 18 مليون يورو، مع وجود بند يُتيح بشراء عقده مقابل 36 مليون يورو.