بيان مشترك لدعم برنامج لتحقيق التوازن المالي للبحرين

المواطن - الرياض

انطلاقًا من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك وتنفيذًا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.

اجتمع وزراء المالية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين في المنامة، وتم الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.

وأكد أصحاب المعالي الوزراء التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقًا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.