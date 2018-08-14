بيان من السفارة لدى مسقط بشأن حادث العائلة السعودية المروع

المواطن - مسقط

أكدت سفارة المملكة لدى سلطنة عمان، أنها تابعت الحادث المؤسف الذي تعرضت له عائلة سعودية، عصر اليوم الثلاثاء، على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط، والذي نتج عنه وفاة 7 من المواطنين وإصابة 5 آخرين، سائلةً الله لهم الرحمة والمغفرة.

وأضافت السفارة لدى مسقط في تغريدات لها عبر موقع “تويتر”: “تم نقل المصابين بالطيران العمودي العماني لتلقي العلاج اللازم في مستشفى نزوى المرجعي، حيث باشرت السفارة ممثلة بقسم شؤون السعوديين اتصالاتها مع وزارة الخارجية العمانية والشرطة العمانية ومستشفى نزوى لمعرفة تفاصيل الحادث وحالة المصابين”.