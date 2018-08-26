بيان هام من الغذاء والدواء حول نسبة الصوديوم في مياه الشرب المعبأة

المواطن - الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما تردد حول تسبب بعض مياه الشرب المعبأة في أمراض ضغط الدم والتهاب المسالك البولية، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم​.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت: تحتوي مياه الشرب المعبأة على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بكمية الصوديوم الموجودة في العديد من المنتجات الغذائية الأخرى، وتحدد اللائحة الفنية السعودية/الخليجية “مياه الشرب المعبأة” رقم (GSO 1025/2014)، مستويات آمنة للمواد الصلبة الذائبة، (ومنها الصوديوم) وتشترط احتواء مياه الشرب المعبأة على هذه النسب الآمنة التي لا تشكل خطراً على صحة المستهلك.

وأضافت الغذاء والدواء : وبشكل عام توصي منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الصوديوم بأقل من 2000 ملغم للأشخاص الأصحاء يومياً، ويُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي بالتأكد من كمية الصوديوم المذكورة في البيانات الغذائية المسجلة على بطاقة المنتجات الغذائية والحرص على اختيار منتجات تحتوي على كميات خالية أو منخفضة من الصوديوم.