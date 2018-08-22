بيتزي يذاكر قبل الاختبار الأصعب

نقلًا عن Goal

المواطن - محمد سمعة

يستعد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، للاجتماع مع لاعبيه في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الآسيوية في شهر يناير المقبل في دولة الإمارات العربية، حيث يأمل المنتخب السعودي في أن يحقق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية، عوضًا عن النتائج المخيبة والتي حققها في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيركز بيتزي خلال الفترة المقبلة على اختيار العناصر الأمثل للمنتخب السعودي، مع وجود بعض الوجوه الجديدة والتي ستنضم للأخضر للمشاركة في البطولة الآسيوية.

كما سيركز بيتزي على مراجعة ومراقبة طريقة لعب المنتخبات والتي تتواجد مع الأخضر في البطولة الآسيوية، حيث يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة مع منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق على تمديد عقد بيتزي كمدرب للأخضر، بعد فوزه على منتخب مصر بثنائية مقابل هدف في الدور الأول من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

سبق للمنتخب السعودي الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 في سنغافورة وفي عام 1988 في قطر، و1996 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس أمم آسيا في عام 2007، لكنه خسر البطولة في ذلك الوقت لصالح المنتخب العراقي بهدف دون رد سجله اللاعب يونس محمود.