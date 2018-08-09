بيراميدز .. أهدافه لاتنتهي ويُهدد الكبار في الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

وُلد نادي بيراميدز وهو نادي الأسيوطي سابقًا كمبادرة استثمارية فريدة من نوعها وهي الأولى في الدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وسقط نادي بيراميدز بالأمس في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق حيث سجل اللاعب محمد رجب لنادي الإنتاج، ثم تعادل اللاعب البرازيلي لنادي بيراميدز.

وإذا نجح بيراميدز في الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية ببطولة الدوري المصري خاصة أمام الكبار مثل النادي الأهلي ونادي الزمالك والإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري، فمن الممكن أن نجده في المربع الذهبي مع نهاية الموسم.

وأهداف نادي بيراميدز لن تقتصر فقط على المنافسة في الدوري المصري، ولكنه سيحاول الفوز ببطولة كأس مصر في الموسم الحالي.

كما أن نادي بيراميدز يطمح للتواجد في أول ثلاثة مراكز ببطولة الدوري المصري الممتاز من أجل ضمان التأهل لبطولة إفريقية في الموسم المقبل 2019-2020.

يذكر أن حسام البدري مدرب النادي الأهلي المصري السابق، عُين رئيسًا لجهاز العمل في نادي بيراميدز، مع تعيين النجم المصري السابق أحمد حسن مشرفاً على قطاع كرة القدم بالنادي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قام بشراء نادي الأسيوطي سابقًا وأطلق على النادي اسم بيراميدز.

وبدأ بيراميدز في تطوير ذاته بالتعاقد مع بعض النجوم البرازيليين مثل كينو ولاعب خط الوسط المميز رودريجينيو، كما تعاقد مع المدرب البرازيلي فالنتيم لتدريب نادي بيراميدز في الموسم الحالي بالدوري المصري.

سيواجه بيراميدز في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

انضم المدافع علي جبر من صفوف نادي الزمالك لصفوف نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية، كما تعاقد بيراميدز كذلك مع اللاعب محمد فاروق من صفوف المقاولون العرب، واللاعب محمد مجدي قفشة من صفوف نادي إنبي المصري.