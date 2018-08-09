بيراميدز .. الحظ السيئ هدم طموحاته

المواطن - محمد سمعه

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

وكان الشوط الأول من مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي انتهى بتقدم الأخير بهدف دون رد سجله المهاجم محمد رجب.

وفي الشوط الثاني تطور أداء بيراميدز الفني، ونجح في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب كينو، ولكن الفريق صادفه سوء حظ غريب بعد ذلك وكان قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الثاني في مرات عديدة.

وتفنن اللاعب البرازيلي ريبامار في إهدار الكثير من الفرص المحققة لنادي بيراميدز في الشوط الثاني، من عمر المباراة.

وبعد التعادل أصبح رصيد نادي بيراميدز أربع نقاط في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز بعد جولتين، أما رصيد نادي الإنتاج الحربي فأصبح أربع نقاط بعد التعادل.

يذكر أن نادي بيراميدز، سيواجه في الجولة المقبلة فريق طلائع الجيش في الرابع عشر من أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الخبير التحكيمي المصري جمال غندور ذكر في قناة نادي بيراميدز، أن الهدف الذي أحرزه اللاعب كينو كان من تسلل واضح، مضيفًا أن الإنتاج الحربي لولا هدف نادي بيراميدز لكان حقق النقاط الثلاث.

ويسعى نادي بيراميدز النادي، الوليد حديثًا، لينافس بشكل قوي على التواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الأول.

تعاقد نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اللاعب المصري محمد مجدي قفشة من صفوف نادي إنبي المصري، كما ضم بيراميدز اللاعب علي جبر مدافع نادي الزمالك المصري السابق.

وحتى الآن لم يشارك الحارس المصري أحمد الشناوي مع نادي بيراميدز، لتعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في شهر أبريل الماضي أثناء وجوده في نادي الزمالك.