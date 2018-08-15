بيراميدز .. الكل يضع له ألف حساب

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي بيراميدز بقيادة مدربه البرازيلي ألبرتو فالنتيم في الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بالأمس على حساب نادي طلائع الجيش في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويُعد فوز بيراميدز على الجيش هو الفوز الثاني للنادي في الدوري المصري، بعد أن فاز في الجولة الأولى على نادي إنبي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي قفشة.

كما أن بيراميدز سقط في فخ التعادل الإيجابي، أمام فريق الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء الماضي بهدف لكل فريق.

ويأمل بيراميدز خلال الفترة المقبلة في أن يستمر في تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري، خاصة أن الفريق الوليد يهدف للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وكان اللاعب عمر جابر قائد نادي بيراميدز، أعرب عن سعادته بالفوز على طلائع الجيش، قائلًا إنه شرف كبير له ارتداء شارة قيادة النادي في المباريات.

وعرف البرازيلي كارلوس ريبمار لاعب نادي بيراميدز تذوق طعم الشباك في الدوري المصري، حيث سجل هدفين للمرة الأولى في الموسم الحالي منذ انضمامه للفريق.

ويذكر أن بيراميدز بعد فوزه في مباراة طلائع الجيش، أصبح رصيده سبع نقاط ليشارك في صدارة الدوري المصري الممتاز مع ناديي سموحة والإنتاج الحربي.

وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد حيث ضم اللاعب محمد مجدي قفشة من صفوف نادي إنبي المصري.

كما أن نادي بيراميدز تعاقد مع اللاعب المصري علي جبر من صفوف نادي الزمالك المصري، مع ضم الحارس أحمد الشناوي من صفوف الزمالك أيضًا.

وكان النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة الإسباني السابق، تواجد في الاستوديو التحليل لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش لتحليل اللقاء في قناة بيراميدز بالأمس.

كما تواجد النجم الأيرلندي روبي كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي السابق لتحليل مباراة بيراميدز والجيش.