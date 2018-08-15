بيراميدز .. المرعب الجديد والحالم بالعالمية

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن فوز نادي بيراميدز على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أرسل إنذارًا شديد اللهجة لجميع الفرق المنافسة، ذلك أن النادي سينافس على الألقاب التي يشارك بها.

وكان نادي بيراميدز بدأ الدوري المصري بالفوز على نادي إنبي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي قفشة، ثم تعادل بيراميدز مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفاز بالأمس على نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويُعد بيراميدز النادي المولود حديثًا والمعروف باسم الأسيوطي سابقًا، أحد الخطط الاستثمارية الأولى من نوعها في الرياضة المصرية، وذلك بعد أن تم شراء النادي من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويشارك بيراميدز باسمه الجديد وبطلَّته الجديدة في الدوري المصري الممتاز في موسمه الأول، حيث يأمل النادي في حال لم يتمكن من الفوز بلقب الدوري المصري، أن يتواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد بيراميدز مع العديد من الصفقات القوية، حيث ضم النادي اللاعب محمد مجدي قفشة من صفوف نادي إنبي المصري، كذلك تعاقد بيراميدز مع المدافع علي جبر لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك.

كما ضم نادي بيراميدز 3 لاعبين برازيليين من العيار الثقيل وهم كينو، لوكاس ريبمار، واللاعب رودريجينيو.

حافظ نادي بيراميدز على تواجد المدافع حمادة طلبة في صفوف الفريق، وهو الذي شارك مع نادي الأسيوطي في الموسم الماضي وقت وجود المدرب علي ماهر.

سيخوض نادي بيراميدز الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة ضد نادي الداخلية حيث ستُقام المباراة في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

كذلك سيشارك نادي بيراميدز في بطولة كأس مصر ويأمل في الفوز بها في الموسم الحالي للمرة الأولى في تاريخه.

انضم الحارس المهدي سليمان لصفوف نادي بيراميدز، قادمًا من نادي سموحة السكندري في صيف العام الجاري.