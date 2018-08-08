بيراميدز يخطف التعادل من الإنتاج الحربي

المواطن - مروة نبيل

تمكن بيراميدز من التعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الدفاع الجوي”، ضمن منافسات الجولة الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي في التقدم على بيراميدز عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتأخر فريق بيراميدز بهدف دون رد.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضغطهم على الإنتاج الحربي، من أجل تسجيل هدف التعادل والبحث عن التقدم، وأعاد البرازيلي كينو فريقه إلى اللقاء، بعد تسجيله لهدف في الدقيقة 75.

وكاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن يُسجل هدف الفوز وينتزع نقاط المباراة الثلاث في الدقيقة 86، ولكن تسديدة نجمه البرازيلي ريبامار، مرت فوق المرمى، وأهدر الإنتاج الحربي فرصة بعد ذلك عن طريق لاعبه غنام محمد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قد تمكن من الفوز على نظيره إنبي، في أولى جولات الدوري المصري بهدف نظيف، عن طريق لاعبه محمد مجدي قفشة، فيما فاز الإنتاج الحربي في الجولة السابقة على حرس الحدود بنتيجة 2/ 1.

وبعد مباراة اليوم في ثاني جولات البطولة المحلية، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رصيده في الدوري المصري الممتاز إلى 4 نقاط، ليتساوى مع كل من؛ الأهلي، والزمالك، والداخلية والإنتاج الحربي.