بيراميدز .. يلدغ بذكاء ويُرعب الكبار

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي بيراميدز من تحقيق الفوز الثالث ببطولة الدوري المصري في موسم 2018- 2019، بعد الفوز على نادي الداخلية بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أقيمت بالأمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحصد بيراميدز عشر نقاط في الدوري المصري الممتاز حتى الآن لينافس مع النادي الأهلي على صدارة الدوري المصري في الفترة الحالية.

واعتمد بيراميدز خلال الأربع مباريات في بطولة الدوري المصري على التركيز على إنهاء الهجمات بشكل سريع، مع التأمين الدفاعي وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ويذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ومالك نادي بيراميدز أعلن أن الفريق سيتعاقد مع خمس صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ وذلك من أجل تعزيز صفوف بيراميدز للمنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

يذكر أن الأرجنتيني كارلوس لافولبي تولى مسؤولية تدريب نادي بيراميدز، بعد رحيل المدرب البرازيلي ألبيرتو فالنتيم عن تدريب الفريق.

ورحل كذلك اللاعب البرازيلي كارلوس ريبامار عن صفوف نادي بيراميدز لينضم إلى صفوف نادي أحد قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي.

وبلا شك فإن منافسة بيراميدز على نيل المركز الأول في بطولة الدوري المصري، تُقلق بطل المسابقة النادي الأهلي والمُتوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق حسام البدري.

يذكر أن بيراميدز فاز بثلاثية على الداخلية، حيث سجل لنادي بيراميدز كل من محمد مجدي قفشة وكينو واللاعب المصري علي جبر، وبينما سجل لنادي الداخلية في شباك بيراميدز اللاعب كينو.

وكان نادي بيراميدز فاز في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز على نادي إنبي بهدف دون رد سجله اللاعب مجدي قفشة.

كما تعادل بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، ثم فاز بيراميدز في الجولة الثالثة على نادي طلائع الجيش بهدفين لهدف.

غاب عمر جابر عن فريقه بيراميدز أمام الداخلية بسبب الإصابة.