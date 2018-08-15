بيراميدز يُدمر حصون الجيش ويشارك في صدارة الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي بيراميدز في الفوز على نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الشوط الأول سيطر بيراميدز معظم دقائق الشوط وكان قريبًا من تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى وذلك في ظل تماسك دفاعي كبير من لاعبي طلائع الجيش.

وانتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش.

وفي الشوط الثاني كثف نادي بيراميدز من هجماته حتى تمكن اللاعب البرازيلي لوكاس ريبمار من تسجيل الهدف الأول لنادي بيراميدز بضربة رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب محمد مجدي قفشة في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.

تراجع أداء بيراميدز الهجومي بعد هدفه الأول، مما أعطى الفرصة لنادي طلائع الجيش للعودة في المباراة، حيث تمكن المدافع عاصم صلاح من تسجيل الهدف الأول للجيش من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

لم يستسلم نادي بيراميدز حتى تمكن لاعبه البرازيلي ريبمار من تسجيل هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة الـ75 بعد هجمة مرتدة نُفذت بإتقان، حيث مرر البرازيلي كينو الكرة لمواطنه ريبمار والتي وضعها في شباك الجيش بكل سهولة.

انتهت المباراة بفوز بيراميدز بثنائية مقابل هدف، ليصبح رصيد الفريق سبع نقاط في المركز الثالث ببطولة الدوري المصري ومشاركًا في الصدارة مع نادي سموحة ونادي الإنتاج الحربي.