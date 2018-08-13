بيع 20 ألف تذكرة لمباراة الاتحاد والوصل الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

كشفت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، عن عدد التذاكر المباعة لمباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعلن حساب منصة مكاني الرسمي على “تويتر”، عن بيع 20 ألفاً و845 تذكرة لمباراة الاتحاد والوصل الإماراتي التي ستُقام، في التاسعة مساء يوم الجمعة، الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري.

وكانت منصة مكاني قد طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا الدرجة الموحدة، 250 الفضية، و500 الذهبية.

وأوضح حساب مكاني على “تويتر”: “ضمن خطوات الشراء توجد خريطة أدوار إستاد الملك عبدالله لاختيار المقاعد، الدور الأول: المربعات من 101 إلى 136 الدور الثالث: المربعات من 301 إلى 345 الدور الخامس: المربعات من 501 إلى 548 ( عائلات )”.

وسيتم وقف عملية شراء وحجز تذاكر مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، يوم غد الثلاثاء، نظرًا لتزامن طرحها مع أيام الحج وعيد الأضحى المبارك.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوصل الإماراتي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، على أن تُقام مباراة العودة الشهر المقبل.