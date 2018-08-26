بيع 90 وحدة سكنية في مشروع جبل عمر لصندوق البلاد

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير اكتمال إجراءات بيع 90 وحدة سكنية في المرحلة الثانية بمشروعها بمكة المكرمة لصندوق البلاد للضيافة.

وقالت جبل عمر في بيان أرسلته إلى هيئة السوق المالية: إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-05-2018 بخصوص توقيع عقد بيع 90 وحدة سكنية في المرحلة الثانية بمشروعها بمكة المكرمة لصندوق البلاد للضيافة بقيمة تعادل مليارًا ومائة وخمسة ملايين ريال سعودي، بأثر مالي إيجابي ينعكس في الربع المالي الثاني من العام 2018م.

وتود شركة جبل عمر للتطوير أن توضح أنها قد استكملت كافة شروط صفقة البيع بشكل نهائي ولله الحمد بما في ذلك استلام المبالغ واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات المحاسبية ومتطلبات المراجع الخارجي لعكس الأثر المالي الإيجابي للصفقة في الربع الثالث من هذا العام 2018.