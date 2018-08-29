بينهم 11رئيساً تنفيذياً عالمياً.. قائمة أعضاء المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018م

المواطن- واس

كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تشكيل المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، الذي يضم 11 رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، الذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.

ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018م. حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

وسيسهم تنوع خبرات أعضاء المجلس الاستشاري في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م كمنصة رائدة وفريدة من نوعها عالمياً، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة، ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.

ويضم المجلس الاستشاري الشخصيات الآتية: مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد علي العبّار، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة ماستركارد أجاي بانغا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار فكتور تشو، والرئيس في شركة أرييل للاستثمار ميلودي هوبسون، والمؤسس الرئيس التنفيذي لثرايف غلوبال أريانا هافينغتون، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كايسر، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية لبنى العليان، و الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ستيفن شوارزمان، ماسايوشي سون، والرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس تجاني تيام، والشريك المؤسس في صندوق فاوندرز بيتر ثيل.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد إنكوربوريتد، عضو المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018 أجاي بانغا: ” تستكشف الشركات والجهات الحكومية يوماً بعد يوم دور التكنولوجيا والشراكات في قيادة الابتكار الجديد وخلق فرص جديدة، من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولقد أثبتت مبادرة مستقبل الاستثمار مكانتها كمنصة تجمع القادة ورواد المجال لمناقشة احتياجات المستقبل والمضي قدماً نحو الازدهار. ومثل هذه المناسبات والفعاليات هي ما يحفّز فعلاً على الإنجاز الحقيقي”.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، عضو المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018 فكتور تشو: “حققت مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الافتتاحي 2017م نجاحاً عظيماً في مد الجسور بين الشرق والغرب، وقد ضمت هذه المنصة أبرز قادة الفكر والأعمال من مختلف بقاع العالم لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات العالمية، الحالية منها والمستقبلية، وأصبحت المبادرة الآن حدثاً لا يُفوّت لرواد الأعمال والفاعلين من مختلف الجهات ولأولئك الذين يريدون فهماً أعمق وأفضل لعالمنا الذي يسير بخطى حثيثة نحو العولمة”.

وصرحت مُؤسِسة شركة ثرايف غلوبال ورئيستها التنفيذية وعضوة المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018 أريانا هافينغتون: “أثبتت مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقتها الأولى العام الماضي أنها حدث لا غنى عنه في عالم الأعمال، لاسيما بالنسبة لأولئك المهتمين بمعرفة واقع ومستقبل الابتكارات والأفكار الإبداعية على مستوى العالم، ومنذ انطلاق المبادرة وصولاً إلى يومنا هذا، حدثت الكثير من التطورات وزادت التقنيات المبتكرة بشكل يجعل أهمية مبادرة مستقبل الاستثمار تبرز بشكل جليّ وواضح، لكونها تضم مجموعة فريدة من القادة العالميين الذين يعملون على تطوير مستقبل البشرية، كما أتطلع بشغف للعمل مع فريق مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 لإعداد جدول أعمال لا يقتصر على استعراض أفضل الأفكار الناشئة وحسب، بل سيساعد الرواد والقادة على إحداث فرق إيجابي حقيقي على نطاق عالمي”.

وسيتضمن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام: جلسات حوارية يديرها مجموعة من أبرز الخبراء، هدفها استكشاف أهم التوجهات الاقتصادية في العالم، وثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم في مجال الصحة، التقنية الغامرة، مستقبل المناطق الحضرية، و12ورشة عمل متعددة التخصصات ستبحث التوجهات الاستثمارية والتجارية الناشئة، مع استكشاف فرص النمو الجديدة .

وأوضح الصندوق أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التحديثات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م فيما يتعلق بالشركاء والمتحدثين، خلال الفترة القادمة، داعياً المهتمين الدخول إلى الموقع التالي للاطلاع على المزيد من المعلومات (هنا).