تأجيل سفر الاتحاد إلى لندن

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تأجيل موعد سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى لندن، استعدادًا لمواجهة الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وكتب حساب نادي الاتحاد على “تويتر”: “تأجل موعد مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى معسكره التحضيري في العاصمة البريطانية لندن استعدادًا لمباراة السوبر السعودي، وتم تحديد يوم غد الخميس موعدًا لمغادرة الفريق”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بين الهلال والاتحاد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًّا في النمسا، لمدة 3 أسابيع، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب خلاله 4 مباريات ودية أمام كركا السلوفيني، وثلاثي الدوري الإماراتي الوحدة، الفجيرة والظفرة.